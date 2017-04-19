Одному из начальников Ирпенского горсовета сообщено о подозрении

Начальнику центра предоставления административных услуг исполнительного комитета Ирпенского городского совета сообщено о подозрении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1, 3, 4 ст. 358 (подделка и использование официальных документов и печатей) УК Украины и по ч.1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.