События

06:11 19.04.2017

Одному из начальников Ирпенского горсовета сообщено о подозрении

Начальнику центра предоставления административных услуг исполнительного комитета Ирпенского городского совета сообщено о подозрении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1, 3, 4 ст. 358 (подделка и использование официальных документов и печатей) УК Украины и по ч.1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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