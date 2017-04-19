События

03:59 19.04.2017

Правоохранители задержали следователя столичной полиции на взятке в 95 тыс. грн

Правоохранители на взятке в 95 тыс. грн задержали следователя столичной полиции, который получил неправомерную выгоду от родственника мужчины, задержанного в марте 2017 в составе группы квартирных воров.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, родственник одного из фигурантов кражи, совершенной в Днепровском районе Киева тремя иностранными гражданами, обратился к 25-летнему следователю полиции о возвращении изъятого при задержании автомобиля, на котором передвигались воры.

"Следователь без колебаний согласился вернуть транспортное средство, документы на него и даже помочь избежать ответственности родственнику заявителя, правда за 3,5 тысячи долларов США. При этом он умолчал, что материалы производства уже были переданы другому следователю", - говорится в сообщении.

Мужчина согласился на условия полицейского, но после встречи с ним отправился в Службу безопасности Украины. Оттуда материалы поступили в прокуратуру города Киева, где начали уголовное производство по факту вымогательства неправомерной выгоды должностным лицом.

По поручению прокуратуры столичным управлением Департамента внутренней безопасности Нацполиции была проведена проверка. Факт неправомерных действий следователя был подтвержден и задокументирован. Полицейский сам позвонил "клиенту", напомнив о сумме и дне передачи средств.

Во время встречи следователь получил от мужчины обусловлен взятку - 95 тыс. грн. Сразу после этого работник полиции был задержан на месте происшествия совместными действиями оперативников внутренней безопасности Нацполиции, СБУ и прокуратуры.

Решается вопрос о конечной квалификации действий следователя. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины - для объявления подозрения и избрании меры пресечения.

ВАЖНОЕ

Органы прокурорского самоуправления будут сформированы в течение месяца, прогнозирует Луценко

Луценко: "янтарной мафии" нанесен удар, ее ликвидация продолжается

В Киеве возобновили работу три центра паспортного сервиса

Боевики за сутки 32 раза обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен – штаб

В Авдеевке, в результате обстрелов боевиков, разрушены два дома, шесть – повреждены – МВД

ПОСЛЕДНЕЕ

Решение о повторном включении отопления должны принять местные органы власти - Зубко

Джордж Буш-старший госпитализирован – СМИ

ФК "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, победив по сумме двух встреч "Баварию"

"Атлетико" стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов УЕФА

Порошенко призывает британский бизнес инвестировать в Украину

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog804.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА