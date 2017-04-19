Правоохранители задержали следователя столичной полиции на взятке в 95 тыс. грн

Правоохранители на взятке в 95 тыс. грн задержали следователя столичной полиции, который получил неправомерную выгоду от родственника мужчины, задержанного в марте 2017 в составе группы квартирных воров.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, родственник одного из фигурантов кражи, совершенной в Днепровском районе Киева тремя иностранными гражданами, обратился к 25-летнему следователю полиции о возвращении изъятого при задержании автомобиля, на котором передвигались воры.

"Следователь без колебаний согласился вернуть транспортное средство, документы на него и даже помочь избежать ответственности родственнику заявителя, правда за 3,5 тысячи долларов США. При этом он умолчал, что материалы производства уже были переданы другому следователю", - говорится в сообщении.

Мужчина согласился на условия полицейского, но после встречи с ним отправился в Службу безопасности Украины. Оттуда материалы поступили в прокуратуру города Киева, где начали уголовное производство по факту вымогательства неправомерной выгоды должностным лицом.

По поручению прокуратуры столичным управлением Департамента внутренней безопасности Нацполиции была проведена проверка. Факт неправомерных действий следователя был подтвержден и задокументирован. Полицейский сам позвонил "клиенту", напомнив о сумме и дне передачи средств.

Во время встречи следователь получил от мужчины обусловлен взятку - 95 тыс. грн. Сразу после этого работник полиции был задержан на месте происшествия совместными действиями оперативников внутренней безопасности Нацполиции, СБУ и прокуратуры.

Решается вопрос о конечной квалификации действий следователя. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины - для объявления подозрения и избрании меры пресечения.