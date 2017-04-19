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03:58 19.04.2017

Решение о повторном включении отопления должны принять местные органы власти - Зубко

Местные органы власти должны принимать решение относительно целесообразности повторного подключения жилых домов к отоплению из-за похолодания, заявляет вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Напомню, что решение о включении отопления принимается, если в течение трех суток средняя суточная температура не превышает + 8 ° С. Отключение систем происходит, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8 ° С. Поэтому сейчас именно местные органы власти должны определиться относительно экономической и технологической целесообразности решения о возможном повторном подключении к системам отопления", - написал Г.Зубко на своей странице в Фейсбук.

Он также отметил, что соответствующие разъяснения направлены в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, а также местных государственных администраций.

Пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ изложила разъяснение по вопросу принятия решений о начале и окончании отопительного сезона: согласно п.5 Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 21.07.2005 № 630 (с изменениями), решение о начале и окончании отопительного сезона принимается исполнительными органами соответствующих сельских, поселковых и городских советов, или местными государственными администрациями исходя из климатических условий согласно строительным нормам и правилам, правилам технической эксплуатации, нормам санитарного законодательства и другими нормативным и документами.

Пунктом 7.9.4 Правил технической эксплуатации тепловых установок и сетей, утвержденных приказом Министерства топлива и энергетики Украины от 14.02.2007 № 71, предусмотрено, что отопительный период начинается, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет + 8 ° С и ниже, а заканчивается, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8 °.

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