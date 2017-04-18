События

23:27 18.04.2017

Антикоррупционный митинг прошел в Братиславе

Несколько тысяч человек вышли на улицы в столице Словакии Братиславе в знак протеста против коррупции в стране, сообщают во вторник западные СМИ.

По их информации, протестующие потребовали отставки близкого союзника премьер-министра страны Роберта Фицо - главы МВД Роберта Калиняка, главы полиции Тибора Гашпара и ряда других чиновников, которые, якобы, воспрепятствовали расследованию коррупционных дел.

Демонстрация в Братиславе стала самой крупной в стране с 2012 года, когда результаты секретной операции словацких спецслужб под названием "Горилла" появилась в интернете. Тогда речь шла о том, что олигархические круги подкупили правительство и деятелей оппозиции для получения прибыльных тендеров.

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