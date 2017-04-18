События

20:48 18.04.2017

Из-за непогоды в 18 районах и городах Харьковской области введены дополнительные каникулы

Из-за снегопада и резкого снижения температуры в 18 районах и городах Харьковской области местные органы управления образованием приняли решение о введении дополнительных каникул.

"На следующей неделе погода, по прогнозам, должна улучшиться. Планируется, что уже с понедельника дети пойдут в школу", - цитирует пресс-служба Харьковской облгосадминистрации заместителя главы ОГА Анатолия Бабичева.

По его словам, дополнительные каникулы не вводятся в школах, оснащенных котельными на альтернативном топливе: там запускают котельные, и учебный процесс прерываться не будет. Не будут закрываться и детские садики, которые в основном оборудованы котлами на альтернативном топливе.

В Харькове решение о прекращении учебного процесса пока не принималось.

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