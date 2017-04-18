Полицейские изъяли оружие у лиц, занявших помещение "Черкассыоблэнерго"

Сотрудники полиции освободили помещение ПАО "Черкассыоблэнерго" от посторонних лиц и изъяли у них травматическое оружием, сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области во вторник.

"В результате длительных переговоров руководства главка с данными лицами помещение госучреждения было освобождено от посторонних лиц. На данное время сотрудники полиции устанавливают основания и цель пребывания данных лиц на территории общества. Оружие, которое имели при себе указанные лица, изъято", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Национальной полиции в Черкасской области.

Изначально правоохранителям поступила информация о группе неизвестных лиц, находящихся в помещении "Черкассыобленерго" и имеющих при себе большое количество огнестрельного оружия. "На место события были немедленно направлены ближайшие наряды полиции, оперативных работников и сотрудников подразделения специального назначения. Как было выяснено на месте события, на втором этаже помещения находится около 30 лиц, вооруженных помповыми ружьями и травматическим оружием", - рассказали в полиции.