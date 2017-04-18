Европол сообщил о раскрытии сети распространения детской порнографии

Тридцать восемь человек арестованы в более десяти странах Европы и Латинской Америки по подозрению в распространении детской порнографии, сообщила во вторник полицейская служба Европейского союза.

Согласно сообщению Европола, в ходе скоординированной операции, правоохранительные органы стран Южной и Центральной Америки, а также Германии, Италии и Испании провели обыски и конфисковали сотни устройств, использованных для распространения детской порнографии через приложение WhatsApp.

"Эти нарушители пытаются использовать современные технологии, чтобы полиция не смогла поймать их", - заявил глава Европола Роб Уэйнрайт.

"Мы должны продолжить объединять ресурсы и навыки для устранения этой угрозы нашим детям и привлечения нарушителей к ответственности", - добавил он.

В Европоле отметили, что расследование на территории более 10 стран было инициировано отделом испанской полиции, который ведет борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий.

На данный момент полиция открыла расследование в отношении 25 групп, занимающихся распространением детской порнографии.