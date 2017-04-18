Органы прокурорского самоуправления будут сформированы в течение месяца, прогнозирует Луценко

Органы прокурорского самоуправления в Украине будут сформированы на протяжении месяца, проинформировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя вступление в действие с 15 апреля закона "О прокуратуре" в части выполнения положений о функционировании органов прокурорского самоуправления и квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

"Сейчас начинается радикальная реформа в системе управления органов прокуратуры в государстве. Раньше генеральный прокурор имел полномочия лично, самостоятельно назначать на должности и снимать кого-либо. Теперь все меняется, согласно действующему законодательству, с 15 апреля, я потерял диктаторские полномочия по назначению", - сказал Ю.Луценко на пресс-конференции в Ровно во вторник, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По его словам, на протяжении месяца будут сформированы органы прокурорского самоуправления.

Кроме того, генпрокурор сообщил, что согласно закону состоится собрание сотрудников прокуратур всех уровней и центрального аппарата, которые выберут делегатов для участия во Всеукраинской конференции прокуроров, во время которой будут избраны члены в Совет прокуроров Украины и квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Именно эти органы, подчеркнул Ю.Луценко, будут формировать кадровую политику – от заместителей генпрокурора до прокуроров района.