НАБУ оспаривает в судах обязательства госпредприятий на сумму более 2 млрд грн

По состоянию на середину апреля 2017г Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в суд 25 исков о признании недействительными сделок между субъектами хозяйствования, которые полностью или частично принадлежат государству, и другими лицами на общую сумму более 2млрд грн. Иски были подготовлены по материалам уголовных производств, расследуемых детективами НАБУ.

"Большинство сделок, отмены которых добивается НАБУ, касаются предприятий энергетической отрасли, производственных предприятий и транспорта и, по мнению детективов, причинили существенный вред интересам государства. Наибольшая сумма денежного обязательства по одной сделке превышает 700млн грн", - сообщает во вторник пресс-служба НАБУ.

В информации отмечается, что сейчас в 13 делах по искам НАБУ суды первой инстанции приняли решения, три из которых вступили в законную силу. Исковая работа продолжается.