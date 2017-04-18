События

13:44 18.04.2017

Активисты "Национального корпуса" продолжают блокировать отделение "Сбербанка" в Днепре

Активисты партии "Национальный корпус" продолжают круглосуточно дежурить под стенами центрального отделения украинской "дочки" "Сбербанка России" в Днепре.

Как сообщает во вторник партия на своей странице в соцсети Фейсбук, активисты возле финучреждения общаются с населением и рассказывают о том, почему проводят акцию.

Отмечается, что центральное отделение "Сбербанка" в Днепре заблокировано и не работает. С первых дней блокады все работники банка переведены в другие отделения.

Как сообщалось, 12 апреля активисты партии "Национальный корпус" после перерыва вновь возобновили блокаду центрального отделения "Сбербанка" в Днепре.

В партии напомнили, что начинают новый этап бессрочной акции против банков государства-агрессора.

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