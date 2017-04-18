Опубликован перечень разрешенных в Таджикистане имен

В Таджикистане издан "Реестр национальных имен", которыми разрешено называть детей, сообщает Министерство культуры республики.

"В сборнике более 3000 образцов национальных таджикских имен. В издании также приводится форма их написания на русском и английском языках. Реестр национальных таджикских имен издается с целью возрождения культурных и исторических ценностей", - отметили в министерстве.

В ведомстве уточнили, издание реестра было рекомендовано к печати решением правительства Таджикистана от 27 июля 2016 года.

Поправки в закон "О государственной регистрации актов гражданского состояния", регулирующие порядок записи фамилии, имени и отчества, были внесены в марте 2016 года.

Согласно внесенным изменениям, присвоение имен и их правильное написание в Таджикистане осуществляется "согласно культуре, национальным традициям и Реестру таджикских национальных имен", утверждаемому правительством республики.

В измененном законе говорится, что фамилия, согласно таджикским национальным традициям, может образовываться от имени отца или от корня его фамилии с образующими фамилии суффиксами -и, -зод, -зода, -он, -ён, -йен, -ёр, -ниё, -фар. Фамилия также может образовываться от имени отца или от корня фамилии отца или матери без добавления суффиксов, образующих фамилии.

"Запрещается присвоение ребенку имени, чуждого таджикской национальной культуре, названий вещей, товаров, животных и птиц, а также оскорбительных имен и словосочетаний, унижающих честь и достоинство человека, и разделяющих людей на касты. Добавление к именам лиц псевдонимов "мулло", "халифа", "тура", "ходжа", "худжа", "шайх", "вали", "охун", "амир", "суфи" и тому подобных, которые способствуют раскольничеству среди людей, запрещается", - говорится в законе.

Согласно поправкам, отчество таджиков образовывается с добавлением образующих суффиксов -зод, -зода, -ёр, -ниё, -фар или без добавления указанных суффиксов.

При этом отмечается, что право национальных меньшинств на имя в Таджикистане гарантируется согласно их национальным традициям.

"Представители национальных меньшинств, являющиеся гражданами Республики Таджикистан, по своему желанию могут осуществлять присвоение имен своим детям согласно Реестру таджикских национальных имен или своим национальным традициям. Порядок написания фамилии, имени и отчества граждан-представителей национальных меньшинств осуществляется в соответствии с правилами орфографии соответствующего языка", - говорится в законе.