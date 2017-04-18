События

11:35 18.04.2017

ВСУ не хранят на сладах в Станично-Луганском районе отравляющие вещества - украинская сторона СЦКК

Украина соблюдает конвенцию ООН в области контроля вооружений, поэтому информация представителей отдельных районов Луганской области (ОРЛО) о том, что украинская армия хранит на сладах в Станично-Луганском районе отравляющие вещества, не соответствует действительности, сообщает украинская сторона СЦКК.

Как сообщает во вторник украинская сторона Совместного центра по контролю и координации линии разграничения на Донбассе (СЦКК) на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук, 17 апреля, на web-сайте "Луганский информационный центр" был опубликован материал с заявлением представителя "народной милиции ОРЛО" Андрея Морочко под названием "ВСУ хранят на сладах в Станично-Луганском районе отравляющие".

"Информация, которая изложена в данном информационном материале не соответствует действительности, поскольку руководство государства 13 января 1993 года подписало Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении. Этот международный договор в рамках ООН в области контроля вооружений, имеет целью полный запрет производства и использования химического оружия, учитывая его вредность для окружающей среды и здоровья человека, а также определяет обязательства государств-участников в этой сфере", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Украина, в отличие от Российской Федерации и ее помощников в лице руководства незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, эти обязательства выполнила полностью, как и обязательства согласно Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, которая направлена на прекращение использования противопехотных мин, как одного из средств вооруженной борьбы.

Украинская сторона подчеркивает, что таким образом НВФ ОРДЛО пытаются дискредитировать руководство Украины в вопросе нарушения международного права.

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