Группе узбеков на 3 года запрещен въезд в Украину за незаконное пребывание в Крыму

Сотрудники Госпогранслужбы Украины на административной границе с временно-оккупированной территорией Крыма выявили группу граждан Узбекистана, которые попали на полуостров с нарушениями и без необходимых документов.

"Так, вчера к контрольному пункту "Чонгар" с временно оккупированного Крыма в пешем порядке прибыли 6 граждан Узбекистана. Во время пограничного контроля пограничники установили, что иностранцы на территорию оккупированного Крыма попали через пункт пропуска, функционирование которого временно приостановлено, и у них отсутствуют специальные разрешения для пребывания на временно-оккупированной территории АР Крым", - сообщает во вторник пресс-служба погранведомства.

Всем иностранным гражданам за данные правонарушения запрещен въезд на территорию Украины в течение 3-х лет.

В Госпогранслужбе Украины напомнили, что согласно постановлению Кабмина №367 от 4 июня 2015 года, въезд на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее осуществляются только через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар".