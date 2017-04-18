Кабмин определил порядок возмещения гражданами расходов на содержание в полицейских вузах

Кабинет министров Украины утвердил порядок возмещения гражданами расходов на их содержание в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку полицейских.

Согласно постановлению Кабмина №261 от 12 апреля, размещенному на сайте правительства, компенсация расходов на содержание осуществляется в случае досрочного расторжения контракта о получении образования по любым основаниям, кроме увольнения со службы в Национальной полиции по болезни или в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий.

Также компенсация расходов осуществляется в случае увольнения со службы в полиции в течение 3 лет после окончания вуза.

Возмещение осуществляется в размере расходов, связанных с денежным, продовольственным, вещевым, медицинским обеспечением; оплатой коммунальных услуг и потребленных энергоносителей.

Расчет коммунальных услуг и потребленных энергоносителей осуществляется исходя из среднего объема потребления в соответствующем вузе на одного человека в сутки за период фактического нахождения в таком заведении.

При проведении расчетов применяются тарифы, установленные для населения и действуют в местности, в которой расположен вуз, в соответствующем учебном году.