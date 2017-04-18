Из института госуправления в Харькове эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

Полиция утром во вторник проверяет информацию о минировании Харьковского регионального института государственного управления, проводится эвакуация граждан.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, во вторник в 7.50 в полицию позвонил неизвестный мужчина, заявивший, что в здании института заложена взрывчатка.

"На проспект Московский, 75 (где находится институт - ИФ) выехали сотрудники взрывотехнического управления областной полиции, следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. Проводится осмотр территории и эвакуация граждан", - говорится в сообщении.