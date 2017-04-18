В Одессе задержан итальянец, разыскиваемый Интерполом за организацию финансового мошенничества - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины по информации Украинского бюро Интерпола задержали в Одессе гражданина Италии, объявленного в международный розыск.

Как сообщил во вторник пресс-центр СБУ, итальянец подозревается, в частности в организации финансовых мошеннических схем и уклонении от уплаты налогов.

"По данным итальянских правоохранителей, коммерсант не перечислил в бюджет почти 180 млн евро в период с 2007-2014 годов. Сначала был объявлен в государственный розыск в Италии, а в сентябре 2014 года в международный каналам Интерпола", - сказано в сообщении.

Сотрудники контрразведки СБУ установили место пребывания иностранца на территории Украины и задержали его.

Оперативники спецслужбы передали итальянца представителям Национальной полиции, которые задержали его. В дальнейшем его ждет процедура экстрадиции в установленном порядке.