События

09:22 18.04.2017

В Пхеньяне заявляют о готовности продолжать ракетные испытания

КНДР продолжит проводить ракетные испытания, несмотря на осуждение международного сообщества и рост напряженности в отношениях с США, сообщил в интервью британской телерадиокорпорации BBC заместитель министра иностранных дел страны Хан Сон Рель.

"Мы будем проводить ракетные испытания еженедельно, ежемесячно и ежегодно", - сказал дипломат.

В случае применения Вашингтоном военных мер в отношении КНДР результатом станет полномасштабная война, предупредил замглавы МИД Северной Кореи.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что у Вашингтона закончилось стратегическое терпение в отношении КНДР.

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