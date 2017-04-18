Украинцы в 2016г увеличили поездки за границу на 6,5%, в 2 из 5 случаев в Польшу

Путешествия за границу в 2016 году совершили 24,7 млн украинских туристов, что на 6,5% больше, чем в 2015 году, сообщило Минэкономразвития в пятницу со ссылкой на данные администрации Госпогранслужбы.

Ведомство напомнило, что в последние семь лет число туристов ежегодно росло: с 17,2 млн в 2010 году до 19,8 млн в 2011 году, 21,4 млн в 2012 году и 23,8 млн – в 2013 году, а исключением стал лишь 2014 год, когда оно упало до 22,4 млн.

Согласно данным Госпогранслужбы, чаще всего украинские граждане посещают Польшу – 41% всех поездок. За минувший год их число увеличилось на 6,4%, а за два года – почти на треть.

Одновременно число путешествующих в Россию в минувшем году вновь сократилось – на 6,1%, а за два года – на 17,4%. В результате доля РФ упала до 15,6% с 20,8 в 2014 году.

Замыкает тройку наиболее популярных среди украинских туристов направлений Венгрия – 11,7% всех поездок. Число путешествующих в эту страну украинцев в минувшем году возросло на 18,5%, а за два года – на 34,4%.

В то же время в соседние Молдову и Беларусь украинцы стали ездить реже – соответственно на 4,1% и 15,9%, что сократило их долю до 6,7% и 4,5%.

Наибольший рост путешествий в 2016 году был зафиксирован в Турцию – в 1,8 раза, куда поехало почти 1 млн украинцев.