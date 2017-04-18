В США преступник в прямом эфире убил прохожего – СМИ

В Кливленде, штат Огайо, США, преступник убил прохожего в прямом эфире, транслируя происходящее, через сервис Facebook Live. Также преступник публично сообщил и о других убийствах, сообщает "Телевизионная служба новостей".

"Мужчина вышел из автомобиля, подошел к жертве и после разговора выстрелил 74-летнему мужчине в голову. После этого он сел в машину и уехал", – говорится в сообщении на сайте ТСН.

Американские правоохранители начали расследование инцидента. Вероятного убийцу зовут Стив Стивенс. Мужчина также заявил через соцсеть, что "убил многих людей", но эта информация пока непроверенна. У правоохранительных органов нет подтверждения информации об этих убийствах.

Полиция Кливленда разместила в своем Twitter фото подозреваемого, отметив, что С.Стивенс вооружен и опасен. Местным жителям рекомендовано, увидев преступника, не приближаться к нему, а немедленно обратиться в экстренные службы.

По информации правоохранителей, вооруженный С.Стивенс убежал на внедорожнике белого или кремового цвета.