Трамп не намерен раскрывать свои намерения в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен телеграфировать свои действия относительно КНДР.

"Я не хочу телеграфировать о том, что я делаю или то, о чем я думаю. Я не веду себя так, как другие администрации, которые сообщают о своих действиях за четыре недели. Это так не работает", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

Д.Трамп выразил надежду на то, что "все будет хорошо" и что "будет мир". "Однако разговоры с этим человеком (главой КНДР - ИФ) идут уже долгое время", - добавил американский президент.

"Вы читали книгу Клинтона (экс-президента США Билла Клинтона - ИФ), и он сказал "О, мы заключили такое замечательное мирное соглашение", и это была шутка. Вы смотрели на разные вещи во время президентства Обамы. Все были обыграны. Их всех обыграл этот человек", - отметил Д.Трамп.