События

06:28 18.04.2017

Боевики за сутки 32 раза обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен – штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 32 обстрела позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Эпицентром огневых противостояний продолжает оставаться Приморское направление", - говорится в сообщении на станице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

На Приморском направлении боевики обстреливали Новогригоровку из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП, Чермалык – из минометов калибра 82 мм, Марьинку – из крупнокалиберных пулеметов, Водяное – из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Широкино, Талаковку и Павлополь – из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, в окрестностях Талаковки и Водяного зафиксирована активность снайперов боевиков.

"На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра противник стрелял по позициям вблизи Авдеевки. Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам в районе Шахты "Бутовка". Из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия враг вел огонь по защитникам Каменки", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики обстреливали Катериновку из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, а Новоалександровку – из противотанковых гранатометов.

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