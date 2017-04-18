Исполком ФФУ рассмотрит вопрос о проведении отборочного матча ЧМ по футболу в Харькове – Светличная

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная и глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко обсудили проведение в Харькове финала Кубка Украины по футболу, а также возможность проведения на стадионе "Металлист" отборочного матча Чемпионата мира Украина-Турция.

"Договорились, что на рассмотрение исполкома ФФУ будет вынесен вопрос о проведении отборочного матча Чемпионата мира Украина-Турция в Харькове. Как всегда будем настаивать на этом", - написала Ю.Светличная на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что вместе с А.Павелко в рамках социального проекта"Открытые уроки футбола" вручила футбольные мячи 120 детям (половина из которых - переселенцы).

Ю.Светличная также отметила, что поддерживает решение областной федерации футбола о выдвижении на очередных выборах президента ФФУ А.Павелко.

"Именно этот человек помогает Харькову вернуть футбол", - обосновала свою позицию Ю.Светличная.