В Турции правительство продлевает режим ЧП на три месяца - СМИ

Правительство Турции продлевает режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране на три месяца, в парламент направлено решение на утверждение, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Совет министров Турции (состоит из премьер-министра и министров - ИФ) продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение направлено в парламент для утверждения.

При одобрении парламента, режим начнет действовать с 19 апреля, в этот день истекает объявленное ранее чрезвычайное положение.

Режим ЧП был объявлен 20 июля прошлого года после неудачной попытки военного переворота. Затем он несколько раз продлевался.

Анкара обвиняет в организации переворота мусульманского богослова Фетуллаха Гюлена, который в настоящий момент проживает в США.