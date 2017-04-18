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02:32 18.04.2017

В Турции правительство продлевает режим ЧП на три месяца - СМИ

Правительство Турции продлевает режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране на три месяца, в парламент направлено решение на утверждение, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Совет министров Турции (состоит из премьер-министра и министров - ИФ) продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение направлено в парламент для утверждения.

При одобрении парламента, режим начнет действовать с 19 апреля, в этот день истекает объявленное ранее чрезвычайное положение.

Режим ЧП был объявлен 20 июля прошлого года после неудачной попытки военного переворота. Затем он несколько раз продлевался.

Анкара обвиняет в организации переворота мусульманского богослова Фетуллаха Гюлена, который в настоящий момент проживает в США.

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