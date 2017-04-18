В Авдеевке, в результате обстрелов боевиков, разрушены два дома, шесть – повреждены – МВД

По итогам обстрелов боевиками жилых кварталов Авдеевки полностью разрушен один жилой дом, один разрушен частично, еще шесть – повреждены, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на данные управления полиции в Донецкой области.

"Под минометным огнем вновь оказалась старая часть города. Обстрел произошел около 18:00, в результате дом №67 на улице Тургенева полностью разрушен, №65 – частично. Еще 6 частных домовладений получили значительные повреждения: иссечены осколками окна, крыши", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пострадавшем от обстрелов районе работает следственно-оперативная группа полиции, документируя результаты обстрелов и помогая мирным жителям.

Как сообщалось, Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на Донбассе (СЦКК) заявляет о множественных нарушениях боевиками отдельных районов Донецкой области (ОРДО) Минских соглашений путем обстрела населенных пунктов вдоль лини разграничения, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Обострение обстановки наблюдается в районе населенного пункта Авдеевка. В течение суток противником применены 2 мины калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, а также РПГ и СПГ и все типы стрелкового оружия, что является грубым нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в г.Авдеевка, в результате обстрелов, повреждено по меньшей мере 6 жилых домов по улице Тургенева, в одном из зданий разрушена крыша.

"Подобные преступления НВФ ОРДО очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях относительно дальнейшего обострения конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - отмечают в сообщении.