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21:56 17.04.2017

Кабмин намерен представить проект пенсионной реформы в Раде до 16 мая - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о намерении Кабинета министров Украины представить проект пенсионной реформы в Верховной Раде до 16 мая.

"Мы должны все посчитать, нельзя спешить. Работают серьезные эксперты, экономисты — наши, из Минэкономики, Минфина, а также из МВФ. До 16 мая мы должны представить соответствующий законопроект в Верховной Раде", - сказал министр в интервью изданию "Зеркало недели", отвечая на вопрос о сроках пенсионной реформы.

При этом он отметил, что считает пенсионную реформу ключевой для страны.

По словам министра, финансировать увеличение пенсий и проведение самой реформы планируется с дополнительных доходов Пенсионного фонда, зафиксировав его дефицит на текущем уровне.

Как сообщалось, следующее пленарное заседание Верховной Рады запланировано на 16 мая.

Ранее А.Рева заявлял, что повышение пенсий с 1 октября обойдется в дополнительных 11-12 млрд грн, которые планируется профинансировать за счет роста поступлений Пенсионного фонда Украины.

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