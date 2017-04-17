События

21:01 17.04.2017

Боевики ОРДО продолжают нарушать Минские договоренности, обстреливая населенные пункты – Украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на Донбассе (СЦКК) заявляет о множественных нарушениях боевиками отдельных районов Донецкой области (ОРДО) Минских соглашений путем обстрела населенных пунктов вдоль лини разграничения, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Обострение обстановки наблюдается в районе населенного пункта Авдеевка. В течение суток противником применены 2 мины калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, а также РПГ и СПГ и все типы стрелкового оружия, что является грубым нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в г.Авдеевка, в результате обстрелов, повреждено по меньшей мере 6 жилых домов по улице Тургенева, в одном из зданий разрушена крыша.

"Подобные преступления НВФ ОРДО очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях относительно дальнейшего обострения конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - отмечают в сообщении.

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