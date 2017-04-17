Полтора десятка обстрелов позиций ВСУ, в большинстве – на Приморском направлении, осуществили боевики в понедельник

Боевики в понедельник продолжили обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в том числе с использованием крупнокалиберных минометов, и по состоянию на 18.00 зафиксированы 15 обстрелов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на режим "тишины", подразделения российско-оккупационных войск продолжают обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 15 раз обстрелял украинских защитников… Один украинский воин получил боевое травмирование", - говорится в сводке, обнародованной в странице пресс-центра в Фейсбук в понедельник вечером.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, огнем минометов 120-мм калибра и вооружения БМП, противник накрывал позиции ВСУ у Новогригорьевки. Из гранатометов различных систем обстреливал военнослужащих, дислоцирующихся у Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя. По опорным пунктам в районе н.п.Чермалык велся огонь из минометов калибра 82-мм, а у Марьинки и Водяного применялись пулеметы крупного калибра. Вблизи Талаковки и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении, по позициям в районе населенного пункта Авдеевка противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении боевики из минометов калибра 120-мм и 82-мм били по позициям ВСУ у Катериновки.