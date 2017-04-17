События

13:10 17.04.2017

Двое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

Двое украинских военнослужащих получили ранения и травмы в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки на Пасху, подтвердил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки никто из украинских военных не погиб в зоне АТО, двое военных получили ранения и травмы", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что за сутки боевики совершили 22 обстрела позиций ВСУ в зоне АТО, в результате которых двое украинских военнослужащих получили ранения.

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