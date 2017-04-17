Почти 5га лесной подстилки выгорело в лесничестве на Херсонщине

Сотрудники ГУ Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области в воскресенье смогли сначала локализовать, а затем и ликвидировать возгорание сухой подстилки в лесу на площади в 4,9га.

"16 апреля в 13:43 на номер Службы спасения "101" г.Херсон поступило сообщение о том, что в 27-м квадрате Раденского лесничества горит сухая подстилка в лесу… В 16.00 пожар удалось локализовать. Однако из-за сильных порывов ветра на месте пожарища время от времени возникали очаги огня. Поэтому спасатели работали на месте происшествия, осуществляя проливку. Уже в 22:00 пожар удалось ликвидировать полностью", - сообщили в пресс-службе ГСЧС в понедельник.

Согласно обнародованной информации, площадь пожара составила 4,9га. К его тушению привлекались 8 пожарных автомобилей и 35 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.