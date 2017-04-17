Пограничники в киевском аэропорту задержали россиянку, возможно, причастную к терроризму

Украинские пограничники задержали в Киеве гражданку России, которая находится в международном розыске.

Как сообщает в субботу пресс-служба Госпогранслужбы, в понедельник в аэропорту «Борисполь», во время оформления пассажиров рейса «Амман-Киев», пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» задержали гражданку России, которая находится в международном розыске.

"30-летняя гражданка Российской Федерации разыскивается в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье 205.5 часть 2 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» УК Российской Федерации и прибыла в Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получение статуса беженца", - говорится в сообщении.

По данному факту сообщено Укрбюро Интерпола в г. Киеве и СБУ.

Гражданке были разъяснены требования действующего законодательства Украины и вручена памятка «Информация для лиц, прибывших на законных основаниях в Украину с целью быть признанными беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите в Украине».

Женщина вместе с детьми передана сотрудникам Национальной полиции.