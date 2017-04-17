Цена российского газа для Беларуси в 2018 году будет $129 за 1 тыс. куб.м, в 2019 году - $127 - вице-премьер Семашко

Цена на российский газ для Беларуси в 2018 году будет - $129 за 1 тыс. куб.м, в 2019 году - $127, заявил заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко.

"Мы договорились, что в 2018 году независимо от конъюнктуры рынка цена на газ для Беларуси будет $129 за 1 тыс. куб. м. В 2019 - она будет $127", - заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1" В.Семашко.

По словам вице-премьера, цена на газ для Беларуси будет привязана к Ямало-Ненецкому округу. "Можно было и к Москве привязать, и к Смоленской области. Но осталась привязка к Ямало-ненецкому округу, и путем понижающих коэффициентов будет снижаться цена газа для Беларуси", - сказал он.

В.Семашко отметил, что "если бы все осталось как есть до переговоров эта цена (на 2018 год - ИФ) для Беларуси была бы под $150". "Это существенная скидка", - добавил он.

"А дальше до окончания очередного цикла договора - у нас трехгодичный контракт заканчивается концом 2017 года - и мы должны в рамках межправсоглашения подписать на 2018-2019 годы с "Газпромом" новый контракт. И чтобы понять дальше, как подписывать в 2019 году на 2020-2023 годы, нам надо будет иметь подходы, которые мы договорились сформулировать до 1 июля 2019 года. То есть обозначить траекторию движения к равным ценам", - подытожил В.Семашко.