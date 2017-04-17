За прошедшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ, двое военнослужащих ранено – штаб

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим "тишины" открывая огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военных получили ранения, сообщили в пресс-центре антитеррористической операции.

"Провокационные обстрелы сил АТО не прекращаются. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины… двое украинских защитников получили ранения", – говорится в сообщения на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики накрывали позиции морских пехотинцев вблизи Павлополя. По украинским позициям в районе Гнутово били из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Водяного применялись 82-мм минометы и противотанковые гранатометы. По защитникам Широкино и Лебединского велся огонь из стрелкового оружия.

На Донецком направлении, позиции сил АТО в районе Авдеевки, боевики обстреливали из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам вблизи Зайцево боевики вели огонь из вооружения БМП и гранатометов. По защитникам шахты "Бутовка" открывался огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Мироновского - из автоматических гранатометов.

На Луганском направлении, по украинским позициям вблизи Екатериновки боевики применили минометы калибра 120-мм и автоматические гранатометы. Опорные пункты в районе Новоалександровки обстреливались из стрелкового оружия.