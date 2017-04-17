При ликвидации пожара в Кропивницком были спасены двое пострадавших – ГСЧС

При тушении пожара в многоэтажном жилом доме Кропивницкого пожарными были спасены двое пострадавших, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В ГСЧС сообщили, что информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме по переулку Ковалевскому в г.Кропивницком поступила спасателям в воскресенье в 13.50. По прибытию пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия было установлено, что горение происходит в одной из квартир на 7-м этаже многоэтажного дома.

"Во время проведения разведки и тушения пожара были обнаружены двое пострадавших мужчины 1979 и 1985 годов рождения, один из которых был немедленно госпитализирован в областную больницу города Кропивницкого с предварительным диагнозом: отравление угарным газом", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пожар был ликвидирован в 14.51 силами 13 человек личного состава и 4 единицами техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда г.Кропивницкого.

Причину пожара устанавливают специалисты ведомства.