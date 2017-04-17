События

01:07 17.04.2017

Отношения с Россией на самом низком уровне – Макмастер

Советник по национальной безопасности США Герберт Рэймонд Макмастер считает, что отношения с Россией могут только улучшиться, поскольку сейчас они на самом низком за всю историю уровне.

"Понимаете, когда отношения на самом низком уровне, двигаться можно только вверх", - цитируют заявление советника на сайте интернет-ресурса Голос Америки.

Также Г.Р.Макмастер подчеркнул, что визит Р.Тиллерсона в Москву был очень актуален. "Россия оказала поддержку кровопролитного режима в Сирии, который поддерживает гражданскую войну и круг насилия", - заявил он.

Вместе с тем, Г.Р.Макмастер заявил, что Россия должна ответить на вопрос о поддержке ею этого "ужасного режима". "Пришло время, провести эту дискуссию, и сделать это должен ни кто иной, как наш госсекретарь".

Советник также отметил, что должны быть найдены сферы для сотрудничества.

ВАЖНОЕ

Ни один военный не погиб и не был ранен в субботу, боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО

Христиане отмечают Пасху

СМИ: попытка запуска в Северной Корее ракеты потерпела неудачу

Порошенко в Пасхальное воскресенье пожелал украинцам мира и благополучия

Боевики за минувшие сутки 29 раз обстреляли силы АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

В ОБСЕ фиксируют увеличение случаев нарушения перемирия на Донетчине и уменьшение – на Луганщине

На конституционном референдуме в Турции победили сторонники перехода к президентской форме правления

В Днепре прокуратурой в коммунальную собственность возвращено нежилое помещение стоимостью более 10 млн грн

Меморандум РФ-США по предотвращению воздушных инцидентов в Сирии не действует, США пользуются другими каналами связи – источник

На севере Казахстана из-за прорыва дамбы подтопило город Атбасар

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Price
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА