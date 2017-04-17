В ОБСЕ фиксируют увеличение случаев нарушения перемирия на Донетчине и уменьшение – на Луганщине

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) фиксирует увеличение случаев нарушения перемирия на оккупированной части Донецкой области и уменьшение в Луганской; повторно зафиксированы нарушения линий отвода вооружения боевиками.

"В Донецкой области зафиксировано увеличение количества случаев нарушения режима "тишины"… В Луганской области зафиксировано уменьшение количества нарушений режима "тишины" – около 120 взрывов против 150 в предыдущем отчетном периоде", – говорится в отчете на сайте миссии в субботу.

По данным ОБСЕ, при общем увеличении нарушений режима прекращения огня на Донетчине до 475, по сравнению с предыдущим отчетным периодом – 600 взрывов, они уменьшились.

Вместе с тем, на оккупированной территории Луганщины миссия зафиксировала в п.Новоалександровка 6 взрывов, похожие на выстрелы из пушки БМП-1, а вблизи п.Крепенский – 5 взрывов, похожие на запуск ракет с РСЗО БМ-21 "Град" и 6 взрывов - похожих на разрывы 152-мм артиллерийских снарядов.

"По оценке наблюдателей, все взрывы были связаны с проведением учений с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности", - говорится в отчете ОБСЕ.

Также вновь были зафиксированы нарушения соответствующих линий отвода: 7 РСЗО (БМ-21), 7 самоходных гаубиц (2С1, "Гвоздика", 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (пять 2A65 "Мста-Б", 152 мм и пять Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 7 танков (Т-72), расположенных на территории аэродрома на юго-восточной окраине Луганска.