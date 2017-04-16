События

22:48 16.04.2017

В Днепре прокуратурой в коммунальную собственность возвращено нежилое помещение стоимостью более 10 млн грн

Прокуратурой Днепропетровской области обеспечено выполнение решения областного хозяйственного суда по иску прокурора Кировского района г.Днепр по возвращению в коммунальную собственность нежилого помещения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

На сайте ведомства сообщают, что "в 2014 году судом удовлетворен иск прокуратуры об истребовании из незаконного владения публичного акционерного общества нежилого помещения, расположенного по ул. Князя Ярослава Мудрого в Днепре, площадью почти 1000 кв м стоимостью более 10 млн грн и возвращение его государству".

В прокуратуре уточнили, что на сегодняшний день право собственности на указанное недвижимое имущество зарегистрировано за Днепропетровским городским советом.

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