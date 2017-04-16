На севере Казахстана из-за прорыва дамбы подтопило город Атбасар

В городе Атбасаре Акмолинской области Казахстана вновь прорвало дамбу в нескольких местах, сообщил начальник департамента ЧС области Алексей Советов.

"Ситуация хуже, чем в 2014 году, вода поднялась до отметки 5,2 метров", - сказал Советов агентству "Интерфакс".

Атбасар, в котором проживает порядка 30 тыс. человек, расположен на правом берегу реки Жабай (приток Ишима) в 232 км к западу от Астаны.

В 2014 году в результате весеннего паводка в Атбасарском районе было затоплено более 500 домов. На ликвидацию ЧС из республиканского и областного бюджетов было выделено свыше 2 млрд тенге. Тогда в городе Атбасаре были построены четыре 45-квартирных дома для пострадавших при наводнении жителей.

Между тем вечером 15 апреля в Атбасаре в теле защитной дамбы произошел прорыв шириной приблизительно 3 метра. К утру стало известно, что порядка 150 человек было эвакуировано из зоны подтопления, подтопило свыше 20 домов.