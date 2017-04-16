Тегеран призвал Баку и Ереван не допустить вмешательства третьих сил в урегулирование карабахского конфликта

Министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Хусейн Дехган призвал Азербайджан и Армению не допустить вмешательства третьих сил в урегулирование карабахского конфликта, сообщает азербайджанское информагентство АРА.

"Надеюсь, что Азербайджан и Армения будут решительны в урегулировании нагорно-карабахского конфликта мирным путем, не допустят вмешательства в него третьих сил и углубления кризиса",- сказал Х.Дехган в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром Гасновым.

Он отрицательно расценил политику США и Саудовской Аравии, отметив, что сегодня не только регион, а весь мир столкнулся с такой проблемой как ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусра" (террористические организации, запрещены в РФ). В частности он отметил, что от этих проблем страдают народы Палестины, Сирии, Ирака и Йемена.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, нет места новому кризису и нестабильности в регионе. Нельзя позволить внешним факторам нарушить процесс военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном",- сказал Х.Дехган.