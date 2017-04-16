Ни один военный не погиб и не был ранен в субботу, боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО

За минувшие сутки, 15 апреля, в зоне проведения АТО на Донбассе не погиб и не был ранен ни один украинский военный, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Начнем с хороших новостей: за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, всего боевики в субботу 29 раз обстреляли позиции сил АТО, из них лишь два пришлось на луганское направление, при этом тяжелое вооружение незаконными вооруженными формированиями там не применялось.

На донецком направлении боевики осуществили 10 обстрелов позиций сил АТО, из них два снайперских. Авдеевка была обстреляна поздно вечером, обстрелы на Светлодарской дуге, в Каменке и в районе Донецкого аэропорта велись на протяжении суток. "Под Горловкой вчера было тихо", - отметил спикер Минобороны.

На мариупольское направление пришлось 17 обстрелов. Три минометных обстрела боевики осуществили по Марьинке, но основная часть пришлась на участок Павлополь-Широкино, где применялось также тяжелое вооружение, проинформировал А.Мотузяник.