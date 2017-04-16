Выпечка пасхи в домашних условиях подорожала за год на 35%

Выпекание пасхи в домашних условиях в 2017 году в Украине стоит в среднем 29 грн 81 коп, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году, сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

"Цены почти на все ингредиенты выросли. Больше всего, на 34%, подорожало сливочное масло. Оно же больше всего повлияло и на рост конечной стоимости домашней пасхи, поскольку часть сливочного масла составляет около 30% от стоимости. Сахарная пудра в свою очередь продолжает проявлять признаки незаурядной стабильности - уже три года подряд она стоит 40 грн за килограмм", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расчеты проводились для пасхи массой 500-600г, изготовленной по классическому рецепту. Цены взяты средние по Украине.

По их данным, кроме масла, подорожавшего на 34,8% (со 103,99 грн до 140,22 грн за кг), значительно подорожало молоко (на 34,3% - с 12,38 до 16,63 грн/л). Изюм подорожал на 17,8% (с 90 до 106 грн/кг), сахар – на 17,5% (с 14,03 до 16,48 грн/кг), яйца – на 12,9% (с 9,63 до 10,87 грн/десяток). Мука подорожала за год на 8,9% (с 8,5 до 9,26 грн/кг), подсолнечное масло – на 6,5% (с 30,84 до 32,85 грн/л), соль – на 6,2% (с 4,48 до 4,76 грн/кг), сухие дрожжи – на 5,9% (с 4,9 до 5,19 грн/уп).

В Минэкономразвития заявляют, что приведенный "индекс пасхи" не является официальным макроэкономическим показателем, не отображает инфляцию или индекс потребительских цен. При этом, согласно их консенсусному прогнозу, инфляция в 2017 году удержится на уровне 11% (декабрь 2017 года к декабрю 2016-го).

"Накануне Пасхальных праздников наша команда аналитиков уже во второй раз подряд решила исследовать динамику стоимости выпекания праздничной пасхи в 2017 году по сравнению с 2016 годом… Все расчеты - приблизительные, осуществленные на основе мониторинга цен на социально значимые товары и экспертной оценки Минэкономразвития", - говорится в сообщении.

В 2016 году по сравнению с 2015 выпекание пасхи подорожало на 33,9%. При этом цены на сахарную пудру не изменились, совсем незначительно выросли цены на подсолнечное масло (2,9%), а на муку и яйца цены даже значительно снизились (на 22,4% и 19,8% соответственно). С другой стороны, значительно выросли цены на остальные компоненты – сахар (20,2%), молоко (24,2%), масло (29%), соль (40,4%), изюм (41,7%), сухие дрожжи (181,6%).

Таким образом, в 2016 году пасха домашней выпечки обходилась в среднем в 22 грн 4 коп, в 2015 году – в 16 грн 64 коп.