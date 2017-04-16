Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно - полиция

Во всех регионах государства в ночь с 15 на 16 апреля состоялись пасхальные богослужения в более 15 тыс. культовых сооружений. Участие в мероприятиях приняли более 7,8 млн человек.

Как сообщает Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины, благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено.

Многочисленные культовые службы состоялись в Днепропетровской (1 млн. человек), Львовской (830 тыс.), Тернопольской (650 тыс.) И Одесской (620 тыс.) областях.

Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.