События

10:19 16.04.2017

Христиане отмечают Пасху

Христиане в это воскресенье отмечают праздник Пасхи - дня победы Христа над грехом и смертью.

Дата Пасхи для каждого года вычисляется отдельно по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно, и только со II века праздник стал ежегодным.

В этом году Пасху отмечает одновременно весь христианский мир. Совпадение пасхалии (системы расчета даты Пасхи) у разных христианских конфессий происходит раз в несколько лет. Предыдущее такое совпадение пришлось на 2014 год, а в следующий раз восточные и западные христиане отметят Пасху вместе в 2025 году.

Различие в пасхалиях основано на разнице в вычислении дня весеннего равноденствия в юлианском и григорианском календарях, по которым соответственно живет большая часть восточных и западные христиане, а также на отказе католиков от правила несовпадения христианской Пасхи с еврейской.

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