Боевики за минувшие сутки 29 раз обстреляли силы АТО

Боевики за минувшие сутки 29 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

На приморском направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки. Активность проявили также вражеские снайперы. Морских пехотинцев в районе Водяного враг обстреливал из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По морпехам в Широкино противник бил из вооружения БМП и стрелкового оружия. По защитникам Павлополя противник вел огонь из гранатометов, а по защитникам Гнутово и Чермалыка - из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении по позициям в районах населенных пунктов Авдеевка и Пески враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Опорные пункты вблизи Луганского противник обстреливал из гранатометов. По защитникам Опытного бил из пулеметов, а у защитников Каменки - из стрелкового оружия. Вблизи Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из автоматических гранатометов противник вел огонь по защитникам Лобачева, а защитников Новоалександровки обстреливал из стрелкового оружия.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.