События

06:42 16.04.2017

В Киеве движение ночного троллейбуса маршрута №91Н закрывается 17 апреля – КГГА

17 апреля ночью в Киеве закрывается движение троллейбуса маршрута №91Н.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в связи с проведением ремонта дорожного покрытия путепровода на Лыбидской площади движение ночного троллейбусного маршрута №91Н закрывается 17 апреля с 23:00 до 06:00 18 апреля.

"Обращаемся к пассажирам с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения", - отмечается в сообщении.

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