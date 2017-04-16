События

03:05 16.04.2017

Порошенко с супругой в Пасхальную ночь приняли участие в богослужении

Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной в Пасхальную ночь посетили несколько христианских храмов Киева и приняли участие в праздничных богослужениях.

"Во Владимирском кафедральном соборе президентская чета вместе с Патриархом Киевским и всея Руси-Украины, предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом и верующими прошли Крестным ходом вокруг храма. После этого они приняли участие в Пасхальном богослужении, которое провел настоятель УПЦ-КП", - говорится в сообщении.

Петр и Марина Порошенко также приняли участие в Святой Мессе Пасхальной вигилии в Римско-католическом костеле Святого Александра и торжественной Пасхальной Святой литургии в монастыре святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви.

Глава государства вместе с супругой посетили Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где присоединились к Пасхальному богослужению. В Трапезной церкви праздничную службу отправил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

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