Трамп может прокатиться по Лондону на золотой карете королевы Елизаветы II – газета

Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего официального визита в Лондон выразил желание прокатиться по городу на золотой карете королевы Елизаветы II, пишет в субботу газета "Таймс" со ссылкой на анонимные источники.

"Белый дом США дал понять, что считает каретную процессию в Лондоне важным элементом визита, запланированного на вторую неделю октября. Однако спецслужбы предупреждают, что такая процессия потребует "громадных" мер безопасности, гораздо более масштабных, чем во время других государственных визитов", - пишет газета.

Таким образом, в Лондоне может быть проведена самая крупная за последние годы операция, направленная на поддержание порядка и безопасности.