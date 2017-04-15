Боевики с начала суток 16 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Боевики с начала суток 16 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

На приморском направлении огнем минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял защитников Марьинки. По позициям в районе Павлополя - бил из противотанковых гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Чермалык - из пулеметов крупного калибра. По морским пехотинцам в районе Водяного противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Широкино - из стрелкового оружия. Позиции в районе Марьинки обстреливали вражеские снайперы.

На донецком направлении по позициям близ населенного пункта Пески противник применил гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров, а в районе Каменки бил по украинским воинам из стрелкового оружия. Защитников Опытного враг обстрелял из пулеметов крупных калибров. Вблизи Троицкого активно действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении по защитникам Лобачевого подразделения боевиков вели огонь из автоматических гранатометов, а по защитникам Новоалександровки - из стрелкового оружия.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.