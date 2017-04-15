МККК передал посылки заложникам в колонию и СИЗО на неподконтрольной Украине части Донбасса – И.Геращенко

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) передали украинским заложникам в колонию и СИЗО на неподконтрольной Украине территории Донбасса передачу, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"Сегодня миссия МККК впервые за все это время смогла передать передачи нашим ребятам-военным, заложникам в Макеевскую колонию и в Донецкий следственный изолятор. Именно о передаче к Пасхе договорились на последней встрече гуманитарной группы в Минске", - написала она на странице в Фейсбуке в субботу.

И.Геращенко выразила удовлетворение, что договоренности встречи в Минске "потихоньку выполняются".