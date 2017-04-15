Проводник поезда "Киев – Москва" пытался вывезти более 900 украшений из серебра – Госпогранслужба

Проводник поезда сообщением "Киев – Москва" намеревался незаконно вывезти из Украины более 900 ювелирных изделий из серебра, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Попытку контрабанды крупной партии серебряных украшений в пункте контроля для железнодорожного сообщения "Конотоп" пресекли пограничники Сумского отряда и сотрудники таможни.

"В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением "Киев – Москва" пограничный наряд в конструктивных особенностях служебного купе проводника обнаружил три полиэтиленовых пакета с ювелирными изделиями, предварительно, изготовленными из серебра. Скрыл украшения от контроля проводник этого поезда, 47-летний гражданин Украины. Мужчина объяснил правоохранителям, что этот груз в качестве передачи к станции "Москва" он должен был перевезти по просьбе неизвестного лица", - говорится в сообщении.

Ювелирные изделия изъяты. По предварительному подсчету, общее количество изделий - более 900 украшений.

Для оценки и установления веса изделий, а также выяснения их происхождения назначена соответствующая экспертиза.