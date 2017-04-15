Берлинский террорист получал указания напрямую от ИГИЛ

Выходец из Туниса Анис Амри, совершивший теракт на рождественском базаре в декабре 2016 года в Берлине, получал указания от одного из членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) напрямую, сообщает в субботу газета "Шпигель".

По информации издания, А.Амри поддерживал контакт с членом ИГИЛ Абу Бараа аль-Ираки, который занимается организацией зарубежных терактов. Его имя уже знакомо германским спецслужбам по другим делам, связанным с терроризмом.

Как сообщалось, 19 декабря 2016 года 12 человек погибли и около 50 пострадали из-за наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц. Исполнителем теракта был А.Амри, который позже был застрелен итальянской полицией в Милане. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.